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Виктор Кривеннко, фото - Википедия

Глава «Народного руха» Кривенко подал документы в ЦИК

1 фев 2019, 15:47
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Народный депутат и председатель партии «Народный рух Украины» Виктор Кривенко 1 февраля подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом на президентских выборах-2019.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ЦИК.

«Народный рух» выдвинул его кандидатом в президенты на съезде в январе. Тогда нардеп обратился к украинцам с просьбой присоединится к сбору средств, чтобы оплатить взнос для участия в выборах (2,5 млн грн).

Бизнесмен Виктор Кривенко был избран в Раду VIII созыва от партии «Самопомощь», впоследствии пребывал во фракции БПП, сейчас — внефракционный. В мае 2017 года Кривенко избрали председателем партии «Народный рух Украины».

Регистрация желающих посоревноваться в избирательной гонке продлится до понедельника, 4 февраля. Список зарегистрированных кандидатов в президенты обнародуют 9 февраля. Первый тур выборов состоится 31 марта. На данный момент ЦИК зарегистрировал уже 26 кандидатов.


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