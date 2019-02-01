«США здесь получат такой Вьетнам, который и не представляют»: Мадуро пугает Трампа повторением войны (ВИДЕО)

«США здесь получат такой Вьетнам, о котором и не представляют»: Мадуро пугает Трампа повторением войны / Фото: wikimedia

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Кризис в Венесуэле набирает обороты после признания Европарламентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом. Гуайдо сегодня обвинил правоохранителей, верных президенту Николасу Мадуро, в давлении на его семью. Также оппозиционный политик не исключил военного вмешательства США для разрешения кризиса в Венесуэле, но отметил, что не хотел бы этого.

Ранее на этой неделе правительства Франции, Германии и Испании поставили ультиматум Мадуро, и дали ему восемь дней на объявление даты новых президентских выборов. Однако, он отверг возможность проведения нового голосования, намереваясь оставаться на своем посту до 2025 года.

«Если целью США является наступление, они здесь получат такой Вьетнам, которого не могут себе представить», — заявил Мадуро в ответ на признание Гуайдо временным президентом, пишет «Польске радіо».

В то же время лидер венесуэльской оппозиции не исключил военного вмешательства США, пишет CNN.

«Мы в Венесуэле делаем все возможное, чтобы оказать давление на Мадуро, чтобы нам не пришлось прийти к такому военному сценарию, которого никто бы не хотел», — сказал Гуайдо.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ завезла в Каракас «спецназ Кремля» — наемников Вагнера. СМИ также писали, что из Венесуэлы самолетом в Москву перевезли 20 т золота, которое впоследствии намерены продать ОАЭ, а наличные — миллиарды долларов в контейнерах — отправить Мадуро.

В свою очередь, Вашингтон предоставил Гуайдо доступ к венесуэльским активам в американских банках. Помимо России Мадуро в этом конфликте поддерживают Китай, Иран, Мексика, Куба, Турция и Сальвадор.