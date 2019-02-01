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#frozenpants: Американцы запустили флешмоб по замораживанию штанов. Фото: instagram.com/mypalooriginal/

Американцы запустили флешмоб по замораживанию штанов (ФОТО)

1 фев 2019, 15:35
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Флешмоб #frozenpants запустили американцы из-за аномальных морозов в стране. В США стало популярным намочить джинсы в воде и вынести на улицу.

Из замерзших джинсов американцы выстраивают различные сценки, а фото своего творчества выкладывают в соцсети с хештегом «ледяные штаны» — #frozenpants, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что эксперимент по замораживанию вещей распространился и на другие части одежды. К примеру, в Миннесоте заморозили форму полицейского, а также две формы карате, как будто они дерутся.

Флешмоб #frozenpants запустили американцы. Фото: instagram

Напомним, в конце января на территории северо-восточных штатов США температура воздуха снизилась до 50° морозов. Отмечается, что это произошло из-за полярного вихря. В результате аномальных морозов уже погибли 20 человек. Аномальные морозы также коснулись и Канады.


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