Лютые морозы в США унесли жизни уже 20 человек (ВИДЕО)

Лютая зима в США в США. Фото: Википедия

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Из-за аномальных морозов в Соединенных Штатах Америки погибли уже 20 человек.

Жертвами переохлаждений стали жители штатов Мичиган, Айова, Индиана, Иллинойс, Висконсин и Миннесота. Отдельные люди гибли в дорожно-транспортных происшествиях вследствие сложных погодных условий. Об этом сообщает Reuters.

Отмечено, что волна холодного арктического воздуха с начала недели парализовала Северо-Запад США и распространился на Северо-Восток страны. Синоптики заявляют, что вскоре морозы в Соединенных Штатах немного спадут — до 37° по Цельсию. На восточном побережье ожидается 16° мороза.

Ранее сообщалось, что в результате аномальных морозов в США погибли минимум семь человек.

Напомним, полярный вихрь в США принес рекордное снижение температуры воздуха до -50°C и ниже на территории девяти северо-восточных штатов, где проживают более 55 млн человек. При этом у большинства жильцов жилье не приспособлено к такой холодной погоде. В Висконсине, Мичигане, Иллинойсе, Алабаме и Миссисипи ввели чрезвычайное положение. Впервые за последние 25 лет до минус 50° по Цельсию температура воздуха снизилась в штатах, расположенных в районе Великих озер.