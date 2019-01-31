Допросы пленных украинских моряков начались в Москве

Судилище над пленными моряками в Москве, фото — DW

https://racurs.ua/n117571-doprosy-plennyh-ukrainskih-moryakov-nachalis-v-moskve.html

Racurs.ua

В Москве прошли допросы украинских военнопленных моряков.

В течение двух дней следственные действия провели в отношении четырех лиц, сообщил 31 января в Фейсбук адвокат Николай Полозов.

По его данным, 30 и 31 января состоялись допросы Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Сергея Чулибы. Раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов о состоянии здоровья.

Полозов отметил, что во время следственных действий захваченные в Керченском проливе украинцы ответили на вопросы следователей в рамках ст. 17 Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными». Напомним, что все 24 украинца, пребывающие в Лефортово, требуют считать себя военнопленными.

По его данным, адвокаты раненых подали ходатайство о госпитализации в Украине или в нейтральной стране и проведении медицинского обследования вне системы Федеральной службы исполнения наказаний.

Следственные действия в отношении остальных военнопленных украинских моряков будут проводиться на следующей неделе.

Напомним, что в середине января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест пленным украинским морякам до 24 и 25 апреля.