Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Москве продлили арест части плененных украинских моряков, фото — Фейсбук Р. Цимбалюка

Арест части плененных украинских моряков в Москве продлен на три месяца (ФОТО, ВИДЕО)

15 янв 2019, 15:14
999

Арест плененных в Керченском проливе украинских моряков на три месяца продлил 15 января Лефортовский районный суд Москвы.

Двенадцать военнослужащих будут оставаться под стражей до 24 апреля, сообщили «Крым.Реалии».

Сегодня в Лефортовском суде Москвы рассматривали ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на три месяца.

Судилище в Москве, фото — "Громадське"

Матрос «Яны Капу» Евгений Семидоцкий, старший матрос «Никополя» Андрей Опрыско, матрос «Никополя» Сергей Цыбизов, командир «Бердянска» Роман Мокряк, старший матрос «Яны Капу» Владимир Терещенко, старший матрос «Бердянска» Богдан Головаш, капитан-лейтенант «Никополя» Сергей Попов, мичман «Яны Капу» Андрей Шевченко, представитель СБУ Андрей Драч и моряки Денис Гриценко, Михаил Власюк и Вячеслав Зинченко будут находиться в СИЗО до 24 апреля.

Во время заседания незаконно обвиняемые российским судом моряки заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установления их личностей.

Судилище в Москве, фото — ЕРА

На дальнейшие вопросы они отказались отвечать в соответствии со ст. 17 Женевской конвенции. После этого слушания закрыли от публики по просьбе российского обвинения.

Когда украинских военных выводили из зала заседания, часть собравшихся кричала: «Слава Украине!».

Ранее судьи Лефортовского районного суда Москвы Альбина Галимова и Сергей Рябцев отказали адвокатам военнопленных, ходатайствовавших о рассмотрении продлении ареста в военном суде. Все 24 украинские военные, захваченные ФСБ возле берегов Крыма, заявили следствию, что являются военнопленными.

Судилище в Москве, фото — "Громадське"

Напомним, что предыдущие решения российских судов предусматривают арест украинцев до 25 января 2019 года.

Военнослужащим предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Их держат в московских СИЗО.

Напомним, в начале декабря Генеральная прокуратура обнародовала поминутную реконструкцию инцидента в Керченском проливе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше