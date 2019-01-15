Арест части плененных украинских моряков в Москве продлен на три месяца (ФОТО, ВИДЕО)

В Москве продлили арест части плененных украинских моряков, фото — Фейсбук Р. Цимбалюка

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Арест плененных в Керченском проливе украинских моряков на три месяца продлил 15 января Лефортовский районный суд Москвы.

Двенадцать военнослужащих будут оставаться под стражей до 24 апреля, сообщили «Крым.Реалии».

Сегодня в Лефортовском суде Москвы рассматривали ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на три месяца.

Матрос «Яны Капу» Евгений Семидоцкий, старший матрос «Никополя» Андрей Опрыско, матрос «Никополя» Сергей Цыбизов, командир «Бердянска» Роман Мокряк, старший матрос «Яны Капу» Владимир Терещенко, старший матрос «Бердянска» Богдан Головаш, капитан-лейтенант «Никополя» Сергей Попов, мичман «Яны Капу» Андрей Шевченко, представитель СБУ Андрей Драч и моряки Денис Гриценко, Михаил Власюк и Вячеслав Зинченко будут находиться в СИЗО до 24 апреля.

Во время заседания незаконно обвиняемые российским судом моряки заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установления их личностей.

На дальнейшие вопросы они отказались отвечать в соответствии со ст. 17 Женевской конвенции. После этого слушания закрыли от публики по просьбе российского обвинения.

Когда украинских военных выводили из зала заседания, часть собравшихся кричала: «Слава Украине!».

Ранее судьи Лефортовского районного суда Москвы Альбина Галимова и Сергей Рябцев отказали адвокатам военнопленных, ходатайствовавших о рассмотрении продлении ареста в военном суде. Все 24 украинские военные, захваченные ФСБ возле берегов Крыма, заявили следствию, что являются военнопленными.

Напомним, что предыдущие решения российских судов предусматривают арест украинцев до 25 января 2019 года.

Военнослужащим предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Их держат в московских СИЗО.

Напомним, в начале декабря Генеральная прокуратура обнародовала поминутную реконструкцию инцидента в Керченском проливе.