Арешт частини полонених українських моряків у Москві продовжено на три місяці (ФОТО, ВІДЕО)

У Москві продовжили арешт полонених українських моряків, фото — Фейсбук Р. Цимбалюка

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Арешт полонених у Керченській протоці українських моряків на три місяці продовжив 15 січня Лефортівський районний суд Москви.

Дванадцятеро військовослужбовців залишатимуться під вартою до 24 квітня, повідомили «Крим.Реалії».

Сьогодні у Лефортівському суді Москви розглядали клопотання слідства про продовження морякам терміну утримання під вартою на три місяці.

Матрос «Яни Капу» Євген Семидоцький, старший матрос «Нікополя» Андрій Оприско, матрос «Нікополя» Сергій Цибізов, командир «Бердянська» Роман Мокряк, старший матрос «Яни Капу» Володимир Терещенко, старший матрос «Бердянська» Богдан Головаш, капітан-лейтенант «Нікополя» Сергій Попов, мічман «Яни Капу» Андрій Шевченко, представник СБУ Андрій Драч та моряки Денис Гриценко, Михайло Власюк і В’ячеслав Зінченко перебуватимуть у СІЗО до 24 квітня.

Під час засідання незаконно обвинувачені російським судом моряки заявили, що не відповідатимуть на питання суду, які не стосуються установлення їхніх осіб.

На подальші запитання вони відмовилися відповідати відповідно до ст. 17 Женевської конвенції. Після цього слухання закрили від публіки на прохання російського обвинувачення.

Коли українських військових виводили із залу засідання, частина присутніх кричали: «Слава Україні».

Раніше судді Лефортовського районного суду Москви Альбіна Галімова і Сергій Рябцев відмовили адвокатам військовополонених, які клопоталися про розгляд продовження арешту до військового суду. Усі 24 захоплених ФСБ біля берегів Криму українських військових заявили слідству, що є військовополоненими.

Нагадаємо, що попередні рішення російських судів передбачають арешт українців до 25 січня 2019 року.

Військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Усіх українців тримають у московських СІЗО.

Нагадаємо, на початку грудня Генеральна прокуратура України оприлюднила похвилинну реконструкцію інциденту в Керченській протоці.