Американець мало не осліп через передозування «Віагрою»

https://racurs.ua/ua/n116835-amerykanec-malo-ne-oslip-cherez-peredozuvannya-viagrou.html

Racurs.ua

У США чоловік прийняв занадто велику дозу препарату, який застосовується для лікування еректильної дисфункції. Через це він мало не осліп. Чоловік частково втратив зір.

Відомо, що потерпілому близько 50 років. Він зізнався, що випив цілу пляшку силденафілу, його виробляють торгові марки «Віагра» і «Ревацио». Таким чином, він перевищив у дев’ять разів допустиму дозу. У побічних ефектах до препарату вказано, що передозування може привести до порушень зору, пише JAMA Ophthalmology.

Звернувся до окуліста він тільки через два місяці, мабуть, сподівався, що зір повернеться без медичної допомоги, але цього не сталося. Він скаржився на погіршення зору в темряві і світлобоязнь. Окуліст діагностував у нього в очах сліпі плями в формі бубликів. Через два дні лікувальних процедур світлобоязнь пройшла, але сліпі плями залишилися. Також чоловік зізнався, що цей препарат вживав часто й раніше помічав світлобоязнь після його прийому.

Професор фармакології та токсикології Джеймі Алан з університету штату Мічиган заявив, що ці неприємні симптоми повинні зникнути самі після припинення прийому препарату. Але він не може гарантувати, що неодноразові передозування не призведуть до серйозних проблем із зором. Він заявив, що поки не знає, чи може пацієнт видужати. На повторний прийом чоловік не прийшов, тому немає інформації, чи стало йому краще.