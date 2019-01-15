Американец чуть не ослеп из-за передозировки «Виагрой»

https://racurs.ua/n116835-amerikanec-chut-ne-oslep-iz-za-peredozirovki-viagroy.html

Racurs.ua

В США мужчина принял слишком большую дозу препарата, который применяется для лечения эректильной дисфункции. Из-за этого он чуть не ослеп. Мужчина частично потерял зрение.

Известно, что пострадавшему около 50 лет. Он признался, что выпил целую бутылку силденафила, его производят торговые марки «Виагра» и «Ревацио». Таким образом, он превысил в девять раз допустимую дозу. В побочных эффектах к препарату указано, что передозировка может привести к нарушениям зрения, пишет JAMA Ophthalmology.

Обратился к окулисту он только через два месяца, видимо, надеялся, что зрение наладится само, но этого не произошло. Он жаловался на ухудшение зрения в темноте и светобоязнь. Окулист диагностировал у него в глазах слепые пятна в форме бубликов. Спустя два дня лечебных процедур светобоязнь прошла, но слепые пятна остались. Также мужчина признался, что этот препарат употреблял часто и ранее замечал светобоязнь после его приема.

Профессор фармакологии и токсикологии Джейми Алан из университета штата Мичиган заявил, что эти неприятные симптомы должны пройти сами после прекращения приема препарата. Но он не может гарантировать, что слишком частые передозировки не приведут к серьезным проблемам со зрением. Он заявил, что пока не знает, обратимо ли состояние пациента или нет. На повторный прием мужчина не пришел, потому нет информации, стало ли ему лучше.