Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Американец чуть не ослеп из-за передозировки «Виагрой»

Американец чуть не ослеп из-за передозировки «Виагрой»

15 янв 2019, 15:09
999

В США мужчина принял слишком большую дозу препарата, который применяется для лечения эректильной дисфункции. Из-за этого он чуть не ослеп. Мужчина частично потерял зрение.

Известно, что пострадавшему около 50 лет. Он признался, что выпил целую бутылку силденафила, его производят торговые марки «Виагра» и «Ревацио». Таким образом, он превысил в девять раз допустимую дозу. В побочных эффектах к препарату указано, что передозировка может привести к нарушениям зрения, пишет JAMA Ophthalmology.

Обратился к окулисту он только через два месяца, видимо, надеялся, что зрение наладится само, но этого не произошло. Он жаловался на ухудшение зрения в темноте и светобоязнь. Окулист диагностировал у него в глазах слепые пятна в форме бубликов. Спустя два дня лечебных процедур светобоязнь прошла, но слепые пятна остались. Также мужчина признался, что этот препарат употреблял часто и ранее замечал светобоязнь после его приема.

Профессор фармакологии и токсикологии Джейми Алан из университета штата Мичиган заявил, что эти неприятные симптомы должны пройти сами после прекращения приема препарата. Но он не может гарантировать, что слишком частые передозировки не приведут к серьезным проблемам со зрением. Он заявил, что пока не знает, обратимо ли состояние пациента или нет. На повторный прием мужчина не пришел, потому нет информации, стало ли ему лучше.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше