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Ракурс
Избиение DZIDZIO: полиция обнародовала видео с нападением на артиста. Фото: YouTube

Избиение DZIDZIO: полиция показала видео нападения на артиста и объявила подозрения

15 янв 2019, 14:59
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Видео нападения на артиста DZIDZIO (Михаила Фомы), которое произошло в конце декабря 2018 года, сегодня обнародовала полиция Киева. Правоохранители также сообщили о ходе расследования.

Уже установлены личности двух налетчиков на артиста. Ими оказались иностранцы 36 и 33 лет, которые уже имеют судимости за подделку документов, сообщает пресс-служба полиции.

Также обнаружен один из автомобилей, на котором передвигались злоумышленники. После нападения на артиста машину оставили в соседнем районе Киева.

Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Подозреваемые объявлены в розыск.

Как ранее сообщал «Ракурс», 28 декабря на артиста Михаила Фому напали неизвестные возле радиокомпании «Тауэр» в Подольском районе столицы и нанесли ему телесные повреждения.

Источник: Ракурс


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