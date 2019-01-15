Избиение DZIDZIO: полиция показала видео нападения на артиста и объявила подозрения

Избиение DZIDZIO: полиция обнародовала видео с нападением на артиста. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n116831-izbienie-dzidzio-policiya-obnarodovala-video-s-napadeniem-na-artista-i-soobschila-o-podozrenii.html

Racurs.ua

Видео нападения на артиста DZIDZIO (Михаила Фомы), которое произошло в конце декабря 2018 года, сегодня обнародовала полиция Киева. Правоохранители также сообщили о ходе расследования.

Уже установлены личности двух налетчиков на артиста. Ими оказались иностранцы 36 и 33 лет, которые уже имеют судимости за подделку документов, сообщает пресс-служба полиции.

Также обнаружен один из автомобилей, на котором передвигались злоумышленники. После нападения на артиста машину оставили в соседнем районе Киева.

Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Подозреваемые объявлены в розыск.

Как ранее сообщал «Ракурс», 28 декабря на артиста Михаила Фому напали неизвестные возле радиокомпании «Тауэр» в Подольском районе столицы и нанесли ему телесные повреждения.