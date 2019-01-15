Побиття DZIDZIO: поліція показала відео нападу на артиста й оголосила підозри

Побиття DZIDZIO: поліція оприлюднила відео з нападом на артиста. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n116831-pobyttya-dzidzio-policiya-opryludnyla-video-z-napadom-na-artysta-ta-povidomyla-pro-pidozru.html

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Відео побиття артиста DZIDZIO (Михайла Хоми), яке сталося наприкінці грудня 2018 року, оприлюднили сьогодні у поліції Києва. Правоохоронці також повідомили про перебіг розслідування.

Вже встановлено особи двох нападників на артиста. Ними виявилися іноземці віком 36 та 33 роки, які вже були судимі за підробку документів, повідомляє прес-служба поліції.

Також знайдено один із автомобілів, на якому пересувалися зловмисники. Після нападу на артиста авто покинули у сусідньому районі Києва.

У поліції повідомили, що зловмисникам заочно оголошено про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Їх оголошено у розшук.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 28 грудня на артиста Михайла Хому напали невідомі біля радіокомпанії «Тавер» у Подільському районі столиці й завдали йому тілесних ушкоджень.