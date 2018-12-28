На співака Dzidzio напали в Києві. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

У Києві побили популярного артиста DZIDZIO. Напад на співака трапився 28 грудня біля радіокомпанії «Тавер».

Як повідомила PR-менеджер виконавця Лілія Слюсар у Facebook, Михайлу Хомі невідомі завдали тілесних ушкоджень. Наразі артист перебуває під наглядом медиків швидкої допомоги, лікарі встановлюють стан артиста.

Невідомі після нападу на співака втекли з місця події. Обставини інциденту з’ясовують поліцейські.

«Прошу не оперувати чутками. І артисту також напряму бажано не телефонувати», — зазначила менеджер DZIDZIO.

Як відомо, DZIDZIO — українська поп-група, заснована в 2009 році. Солістом цієї групи є Михайло Хома.

Нагадаємо, 20 грудня у Верховній Раді сталася бійка між депутатами Нестором Шуфричем та Юрієм Березою. Інцидент стався після того, як Шуфрич зірвав із трибуни плакат «Агента Путіна Медведчука — під суд».