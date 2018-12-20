У Раді побилися депутати Береза та Шуфрич, конфлікт розпочався через плакат проти Медведчука (ФОТО, ВІДЕО)

Бійка у Раді, 20 грудня 2018 року, скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n115909-u-radi-pobylysya-deputaty-bereza-ta-shufrych-konflikt-rozpochavsya-cherez-plakat-proty.html

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У парламенті 20 грудня сталася бійка між депутатами. Як йдеться у трансляції ранкового засідання Ради, усе почалося після того, як депутат Нестор Шуфрич зірвав із трибуни плакат «Агента Путіна Медведчука — під суд».

До нього підбігли депутати Ігор Гузь та Юрій Береза, намагаючись забрати плакат. Сталася бійка між Шуфричем та Березою.

Конфлікт стався після того, як Рада ухвалила важливий законопроект, що уможливлює зміну назви УПЦ Московського патріархату.

Заспокоювати колег підбігли інші депутати, зокрема Юрій Бойко. Від Берези дісталося і йому. А спікер Андрій Парубій закликав депутатів припинити бійку, сказавши: «Старший по званню, зупиніть конфлікт, бійкам не місце в українському парламенті».

Після того, як депутатів розтягли, спікер оголосив перерву до 16.00.

Нагадаємо, що сьогодні Рада внесла зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться на території країни-агресора. Законопроект № 5309 підтримали 240 народних депутатів.