В Раде подрались депутаты Береза ​​и Шуфрич, конфликт начался из-за плаката против Медведчука (ФОТО, ВИДЕО)

Драка в Раде, 20 декабря 2018 года, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n115909-v-rade-podralis-deputaty-bereza-i-shufrich-konflikt-nachalsya-iz-za-plakata-protiv-medvedchuka.html

Racurs.ua

В парламенте 20 декабря произошла драка между депутатами. Как следует из трансляции утреннего заседания Рады, все началось после того, как депутат Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат «Агента Путина Медведчука — под суд».

К нему подбежали депутаты Игорь Гузь и Юрий Береза, пытаясь забрать плакат. Произошла драка между Шуфричем и Березой.

Конфликт случилися после того, как Рада приняла важный законопроект, который требует смены названия УПЦ Московского патриархата.

Успокаивать коллег подбежали другие депутаты, в частности Юрий Бойко. От Березы досталось и ему. А спикер Андрей Парубий призвал депутатов прекратить драку, сказав: «Старший по званию, остановите конфликт, дракам не место в украинском парламенте».

После того, как депутатов растащили, спикер объявил перерыв до 16.00.

Напомним, что сегодня Рада внесла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории страны-агрессора. Законопроект № 5309 поддержали 240 народных депутатов.