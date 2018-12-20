Малая приватизация: уже проданы 400 госпредприятий. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/n115899-malaya-privatizaciya-uje-prodano-400-gospredpriyatiy.html

Racurs.ua

Малую приватизацию в Украине планируют завершить до конца первого квартала 2019 года. За время ее проведения были проданы 427 объектов, что принесло государству около 600 млн грн.

Сейчас в реестре объектов малой приватизации находится еще 1300 предприятий. В МЭРТ рассчитывают, что смогут их распродать за четыре месяца следующего года. Единственный процесс, который стоит ускорить, — это передача объектов от министерств к Фонду госимущества и выставление их на продажу, заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передают УНН.

Также Нефедов отметил, что город Киев не выставил на продажу ни одного объекта, который ему принадлежит.

Как ранее сообщал «Ракурс», процесс малой приватизации был официально запущен 24 июля 2018 года. Первыми объектами, которые были внесены в базу, стали предприятия и недвижимость во Львове и Житомире.

Самый первый успешный аукцион малой приватизации состоялся 17 августа этого года на «ProZorro.Продажи». Первым лотом, который был продан, стал Черновицкий зерноток. За комплекс нежилых помещений заплатили более 200 тыс. грн.