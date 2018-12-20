Мала приватизація: вже продано 400 держпідприємств. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n115899-mala-pryvatyzaciya-vje-prodano-400-derjpidpryiemstv.html

Racurs.ua

Малу приватизацію в Україні планують завершити до кінця першого кварталу 2019 року. За час її проведення було продано 427 об'єктів, що принесло державі близько 600 млн грн.

Наразі в реєстрі об'єктів малої приватизації є ще 1300 підприємств. У МЕРТ розраховують, що зможуть їх розпродати за чотири місяці наступного року. Єдиний процес, який варто пришвидшити, — це передача об'єктів від міністерств до Фонду держмайна і виставлення їх на продаж, заявив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передають УНН.

Також Нефьодов зазначив, що місто Київ не виставило на продаж жодного об'єкту, який йому належить.

Як раніше повідомляв «Ракурс», процес малої приватизації було офіціально запущено 24 липня 2018 року. Першими об'єктами, які було внесено в базу, стали підприємства та нерухомість у Львові й Житомирі.

Найперший успішний аукціон малої приватизації відбувся 17 серпня цього року на «ProZorro.Продажі». Першим лотом, який було продано, став Чернівецький зерноток. За комплекс нежитлових приміщень заплатили понад 200 тис. грн.