Переименование Московского патриархата: Рада обязала указать принадлежность к России

Переименование Московского патриархата / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n115912-pereimenovanie-moskovskogo-patriarhata-rada-obyazala-ukazat-prinadlejnost-k-rossii.html

Racurs.ua

Верховная Рада в четверг внесла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях» в части названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории страны-агрессора.

Законопроект № 5309 поддержали 240 народных депутатов, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Согласно нормам законопроекта, религиозная структура, являющаяся частью другого объединения с руководящим центром в стране, которую Украина признала страной-агрессором, временно оккупировавшим украинские территории, должна указать принадлежность к такой религиозной организации в своем названии «с возможным добавлением слов в Украине и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации».

Соответствующие изменения в официальные названия и уставы религиозных организациях должны быть внесены в течение четырех месяцев.

Кроме этого, законопроектом ограничивается доступ священнослужителей религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, в части, соединения Вооруженных сил и других воинских формирований Украины.

Напомним, что принятый нормативный акт предусматривает переименование УПЦ МП на Российскую православную церковь в Украине. В то же время сторонники Московского патриархата сегодня устроили акцию протеста под стенами Верховной Рады.