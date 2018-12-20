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Ракурс
Заседание Рады, фото — flickr.com

Мораторий и переименование Московского патриархата: Рада рассматривает важные вопросы в заключительный пленарный день 2018 года (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 дек 2018, 10:34
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Украинский парламент сегодня работает последний день в пленарном режиме и запланировал рассмотреть 20 декабря ряд важных законов.

Среди них — законопроекты о переименовании религиозных организаций и об условиях изменения религиозными общинами подчиненности, а также продление моратория на продажу земли.

К блоку аграрным вопросам Рада обратится в 16.00, об этом утром сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

В проекте дня на 20 декабря значатся, в частности, следующие законопроекты:

  • о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины;
  • о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности);
  • несколько законопроектов о моратории на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Источник: Ракурс


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