Мораторий и переименование Московского патриархата: Рада рассматривает важные вопросы в заключительный пленарный день 2018 года (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Заседание Рады, фото — flickr.com

https://racurs.ua/n115887-moratoriy-i-pereimenovanie-moskovskogo-patriarhata-rada-rassmatrivaet-vajnye-voprosy.html

Racurs.ua

Украинский парламент сегодня работает последний день в пленарном режиме и запланировал рассмотреть 20 декабря ряд важных законов.

Среди них — законопроекты о переименовании религиозных организаций и об условиях изменения религиозными общинами подчиненности, а также продление моратория на продажу земли.

К блоку аграрным вопросам Рада обратится в 16.00, об этом утром сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

В проекте дня на 20 декабря значатся, в частности, следующие законопроекты: