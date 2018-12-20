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Заседание Рады, фото — flickr.com
Мораторий и переименование Московского патриархата: Рада рассматривает важные вопросы в заключительный пленарный день 2018 года (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n115887-moratoriy-i-pereimenovanie-moskovskogo-patriarhata-rada-rassmatrivaet-vajnye-voprosy.htmlRacurs.ua
Украинский парламент сегодня работает последний день в пленарном режиме и запланировал рассмотреть 20 декабря ряд важных законов.
Среди них — законопроекты о переименовании религиозных организаций и об условиях изменения религиозными общинами подчиненности, а также продление моратория на продажу земли.
К блоку аграрным вопросам Рада обратится в 16.00, об этом утром сообщил спикер парламента Андрей Парубий.
В проекте дня на 20 декабря значатся, в частности, следующие законопроекты:
- о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины;
- о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности);
- несколько законопроектов о моратории на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.