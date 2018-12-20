Ракурсhttps://racurs.ua
Засідання Ради, фото — flickr.com
Мораторій і перейменування Московського патріархату: Рада розглядає важливі питання в заключний пленарний день 2018 року (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n115887-moratoriy-i-pereymenuvannya-moskovskogo-patriarhatu-rada-rozglyadaie-vajlyvi-pytannya.htmlRacurs.ua
Український парламент сьогодні працює останній день у пленарному режимі і запланував розглянути 20 грудня низку важливих законів.
Серед них — законопроекти про перейменування релігійних організацій та про умови зміни релігійними громадами підлеглості, а також продовження мораторію на продаж землі.
До блоку аграрних питань Рада звернеться о 16.00, про це вранці повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.
У проекті денному на 20 грудня значаться, зокрема, такі законопроекти:
- про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України;
- про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості);
- декілька законопроектів про мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.