Мораторій і перейменування Московського патріархату: Рада розглядає важливі питання в заключний пленарний день 2018 року (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Засідання Ради, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115887-moratoriy-i-pereymenuvannya-moskovskogo-patriarhatu-rada-rozglyadaie-vajlyvi-pytannya.html

Racurs.ua

Український парламент сьогодні працює останній день у пленарному режимі і запланував розглянути 20 грудня низку важливих законів.

Серед них — законопроекти про перейменування релігійних організацій та про умови зміни релігійними громадами підлеглості, а також продовження мораторію на продаж землі.

До блоку аграрних питань Рада звернеться о 16.00, про це вранці повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

У проекті денному на 20 грудня значаться, зокрема, такі законопроекти: