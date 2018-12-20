Перейменування Московського патріархату: Рада зобов’язала вказати приналежність до Росії

Перейменування Московського патріархату / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/ua/n115912-pereymenuvannya-moskovskogo-patriarhatu-rada-zobov-yazala-vkazaty-prynalejnist-do-rosiyi.html

Racurs.ua

Верховна Рада у четвер внесла зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться на території країни-агресора.

Законопроект № 5309 підтримали 240 народних депутатів, інформує прес-служба українського парламенту.

Згідно з нормами законопроекту, релігійна структура, яка є частиною іншого об'єднання, керівний центр якого розташований в країні, яку Україна визнала державою-агресором, що тимчасово окупувала українську територію, повинна вказати приналежність до такої релігійної організації у своїй назві «з можливим додаванням слів в Україні та/або позначення свого місця в структурі іноземної релігійної організації».

Відповідні зміни щодо офіційних назв та статутів релігійні організації повинні внести впродовж чотирьох місяців.

Окрім цього, законопроектом обмежується доступ священнослужителів релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором, у частини, з'єднання Збройних сил та інших військових формувань України.

Нагадаємо, що ухвалений нормативний акт передбачає перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні. Водночас прихильники Московського патріархату сьогодні влаштували акцію протесту під стінами Верховної Ради.