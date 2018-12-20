Агресія Росії: хмельницький суд постановив стягнути з РФ майже 4 млн грн компенсації на користь родичів вбитого прикордонника

Відповідне рішення ухвалене 5 грудня, фото: poltava365.com

https://racurs.ua/ua/n115910-agresiya-rosiyi-hmelnyckyy-sud-prysudyv-styagnuty-z-rf-mayje-4-mln-grn-kompensaciyi-na-koryst.html

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Майже 4 млн грн буде стягнуто з Російської Федерації на користь родичів українського прикордонника, вбитого в липні 2014 року біля міста Шахтарськ Донецької області.

Відповідне рішення Хмельницький міськрайонний суд ухвалив 5 грудня, повідомляє портал «Судова влада України».

Таким чином, вдова та дитина прикордонника отримають по 60 тис. євро.

Зазначається, що український військовослужбовець загинув, виконуючи завдання з евакуації поранених колег. Його БТР-80 підірвався на російському фугасі.

Торік це й же суд встановив, що прикордонник загинув при виконанні службових обов’язків внаслідок російської агресії.

У своєму рішенні суд наголосив, що своїми діями щодо України Росія вийшла не лише за межі міжнародних договорів, а й ст. 2 Статуту ООН, а тому, як держава-агресор, не має судового імунітету.

Зазначається, що розглядаючи цю справу суд керувався практикою Європейського суду з прав людини, зокрема справою Луізідоу проти Туреччини, згідно з рішенням за якою постраждалому присудили компенсацію за страждання, спричинені окупацією північної частини Кіпру турецькими військами.

Це вже не перше рішення такого типу, ухвалене судом.

Так, у листопаді суд присудив стягнути з Росії 180 тис. євро компенсації на користь вдови та двох дітей українського військовослужбовця, який загинув, потрапивши в засідку бойовиків в Луганській області в 2014 році.

Нагадаємо, у травні суд в Гаазі зобов’язав Росію виплатити компенсацію українським компаніям за окупацію Криму.