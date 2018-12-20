Агрессия России: хмельницкий суд постановил взыскать с РФ почти 4 млн грн компенсации в пользу родственников убитого пограничника

Соответствующее решение принято 5 декабря, фото: poltava365.com

https://racurs.ua/n115910-agressiya-rossii-hmelnickiy-sud-prisudil-vzyskat-s-rf-pochti-4-mln-grn-kompensacii-v-polzu-vdovy.html

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Почти 4 млн грн будет взыскано с Российской Федерации в пользу родственников украинского пограничника, убитого в июле 2014 года возле города Шахтерск Донецкой области.

Соответствующее решение Хмельницкий горрайонный суд принял 5 декабря, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Таким образом, вдова и ребенок пограничника получат по 60 тыс. евро.

Отмечается, что украинский военнослужащий погиб, выполняя задачи по эвакуации раненых коллег. Его БТР-80 подорвался на российском фугасе.

В прошлом году этот же суд установил, что пограничник погиб при исполнении служебных обязанностей в результате российской агрессии.

В своем решении суд отметил, что своими действиями в отношении Украины Россия вышла не только за пределы международных договоров, но и ст. 2 Устава ООН, а потому, как государство-агрессор, не имеет судебного иммунитета.

Отмечается, что рассматривая это дело суд руководствовался практикой Европейского суда по правам человека, в частности делом Луизидоу против Турции, согласно решению по которому пострадавшему присудили компенсацию за страдания, вызванные оккупацией северной части Кипра турецкими войсками.

Это уже не первое решение такого типа, принятое судом.

Так, в ноябре суд приговорил взыскать с России 180 тыс. евро компенсации в пользу вдовы и двух детей украинского военнослужащего, который погиб, попав в засаду боевиков в Луганской области в 2014 году.

Напомним, в мае суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию украинским компаниям за оккупацию Крыма.