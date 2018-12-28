На певца Dzidzio напали в Киеве. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116226-pevca-dzidzio-izbili-neizvestnye-v-kieve-menedjer-artista.html

Racurs.ua

В Киеве избили популярного артиста DZIDZIO. Нападение на певца произошло 28 декабря возле радиокомпании «Тавер».

Как сообщила PR-менеджер исполнителя Лилия Слюсар в Facebook, Михаилу Хоме неизвестные нанесли телесные повреждения. Сейчас артист находится под наблюдением медиков скорой помощи, врачи устанавливают состояние артиста.

Неизвестные после нападения на певца скрылись с места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

«Прошу не оперировать слухами. И артисту также напрямую желательно не звонить», — отметила менеджер DZIDZIO".

Как известно, DZIDZIO — украинская поп-группа, основанная в 2009 году. Солистом этой группы является Михаил Хома.

Напомним, 20 декабря в Верховной Раде произошла драка между депутатами Нестором Шуфричем и Юрием Березой. Инцидент произошел после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат «Агента Путина Медведчука — под суд».