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Ракурс
На певца Dzidzio напали в Киеве. Фото: flickr.com

Певца DZIDZIO избили в Киеве — менеджер артиста

28 дек 2018, 12:22
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В Киеве избили популярного артиста DZIDZIO. Нападение на певца произошло 28 декабря возле радиокомпании «Тавер».

Как сообщила PR-менеджер исполнителя Лилия Слюсар в Facebook, Михаилу Хоме неизвестные нанесли телесные повреждения. Сейчас артист находится под наблюдением медиков скорой помощи, врачи устанавливают состояние артиста.

Неизвестные после нападения на певца скрылись с места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

«Прошу не оперировать слухами. И артисту также напрямую желательно не звонить», — отметила менеджер DZIDZIO".

Как известно, DZIDZIO — украинская поп-группа, основанная в 2009 году. Солистом этой группы является Михаил Хома.

Напомним, 20 декабря в Верховной Раде произошла драка между депутатами Нестором Шуфричем и Юрием Березой. Инцидент произошел после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат «Агента Путина Медведчука — под суд».

Источник: Ракурс


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