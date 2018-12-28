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Ракурс
Кем больше всего восхищались американцы в 2018 году. Фото: Вестник Кавказа

Кем больше всего восхищались американцы в 2018 году. Подсказка — это не Трамп (ИНФОГРАФИКА)

28 дек 2018, 12:19
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Мишель и Барак Обама заняли первые места в рейтинге людей, которыми больше всего восхищались американцы в 2018 году.

Бывшая первая леди США Мишель Обама впервые была признана женщиной, которой больше всего восхищаются, а Барак Обама уже 11 раз подряд лидирует в рейтинге среди мужчин, говорится в сообщении института Гэллапа.

Отметим, что Мишель Обаме удалось обогнать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая 22 раза оказывалась на первой строчке рейтинга. На этот раз Клинтон заняла третье место, на втором оказалась телеведущая Опра Уинфри. В пятерку женщин, которыми больше всего восхищаются американцы, также попали первая леди США Мелания Трамп и королева Британии Елизавета II.

Женщины, которыми восхищаются американцы. Фото: news.gallup.com

Среди мужчин места распределились следующим образом: на первом оказался 44-й президент США Барак Обама, на втором — его преемник Дональд Трамп, а на третьем — предшественник Джордж Буш. В пятерку самых «восхищающих» также вошли Папа Римский Франциск и Билл Гейтс.

Мужчины, которыми восхищаются американцы. Фото: news.gallup.com

Как известно, Институт Гэллапа проводит опрос среди американцев ежегодно с 1946 года. Участие в опросе в 2018 году приняли 1025 респондентов, назвавших мужчину и женщину, которыми восхищаются больше всего.

Источник: Ракурс


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