Ким найбільше захоплювалися американці у 2018 році. Фото: Вестник Кавказа

https://racurs.ua/ua/n116224-kym-naybilshe-zahopluvalysya-amerykanci-u-2018-roci-pidkazka-ce-ne-tramp-infografika.html

Racurs.ua

Мішель і Барак Обама посіли перші місця у рейтингу осіб, якими найбільше захоплювались американці в 2018 році.

Колишня перша леді США Мішель Обама вперше була визнана жінкою, якою найбільше захоплюються, а Барак Обама вже 11 раз поспіль стає лідером рейтингу серед чоловіків, йдеться у повідомленні інституту Ґеллапа.

Відзначимо, що Мішель Обамі вдалося обігнати екс-держсекретаря США Хілларі Клінтон, яка 22 рази опинялася на першій сходинці рейтингу. Цього ж разу Клінтон посіла третє місце, а на другому опинилась телеведуча Опра Вінфрі. До п’ятірки жінок, якими найбільше захоплюються американці, також потрапили перша леді США Меланія Трамп та королева Британії Єлизавета ІІ.

Серед чоловіків місця розподілилися наступним чином: на першому опинився 44-й президент США Барак Обама, на другому — його наступник Дональд Трамп, а на третьому — попередник Джордж Буш. До п’ятірки чоловіків, якими захоплюються американці, також увійшли Папа Римський Франциск та Білл Гейтс.

Як відомо, інститут Ґеллапа проводить таке опитування серед американців щорічно з 1946 року. Цьогоріч в опитуванні взяли участь 1025 респондентів, котрі назвали чоловіка та жінку, якими найбільше захоплюються.