Названо найбільш переоціненого голлівудського актора (ІНФОГРАФІКА)

Найбільш переоціненим актором року названо Меттью Макконахі. Фото: Peopletalk

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Racurs.ua

У Голлівуді назвали найбільш переоціненого актора. Ним став Меттью Макконахі, володар «Золотого глобусу» та «Оскара».

З кожного сплаченого долару за зіграну Макконахі роль у цьогорічних фільмах кіновиробники отримали прибуток у розмірі всього 1,1 дол., повідомляє американський журнал Forbes.

До списку найбільш переоцінених акторів також потрапили Крістіан Бейл, який приніс кіновиробникам 1,5 дол. із одного інвестованого, Метт Деймон із прибутком у 3,7 дол., Мелісса Маккарті — 4,9 дол. та Різ Візерспун — 5,2 дол.

Також у Forbes назвали десять акторів, які максимально «відпрацювали» інвестовані в них кошти. На першій сходинці рейтингу опинився Джеремі Рейнер із прибутком у 82,7 дол., на другому місці — Марк Руффало (його прибуток 80,2 дол.) і закриває трійку найприбутковіших акторів Емі Адамс із прибутком у 66,9 дол.