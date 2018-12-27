Американська поп-співачка Майлі Сайрус таємно одружилася із зіркою фільму «Голодні ігри» (ФОТО)

Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт. Фото: flickr.com

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Актор із Австралії Ліам Хемсворт одружився на поп-співачці Майлі Сайрус зі США. Весілля було таємним та відбулося у неділю, 23 грудня.

Як пише «ВВС Україна», Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт познайомилися ще 10 років тому на зйомках фільму «Остання пісня». У 2013 році вони посварилися, але в 2015 році відновили стосунки. Згодом вони оголосили, що знову заручені.

У листопаді 2018 року пара втратила свій будинок у штаті Каліфорнія, який був знищений внаслідок потужних лісових пожеж.

Таємне весілля молоді люди відсвяткували в будинку співачки у Теннессі. На святі були присутні лише рідні та близькі наречених.

На власній сторінці у Twitter Майлі Сайрус розмістила фото, на якому пара обіймається, з підписом: «10 років потому…».

Нагадаємо, у листопаді португальський форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду заручився зі своєю подругою — іспанською моделлю Джорджиною Родрігес. Джорджина відповіла згодою на пропозицію португальця узаконити стосунки.