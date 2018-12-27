Американская поп-певица Майли Сайрус тайно вышла замуж за звезду фильма «Голодные игры» (ФОТО)

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Фото: flickr.com

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Актер из Австралии Лиам Хемсворт женился на поп-певице Майли Сайрус из США. Свадьба была тайной и состоялась в воскресенье, 23 декабря.

Как пишет «ВВС Україна», Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились еще 10 лет назад на съемках фильма «Последняя песня». В 2013 году они поссорились, но в 2015 году возобновили отношения. Впоследствии они объявили, что снова помолвлены.

В ноябре 2018 года пара потеряла свой дом в штате Калифорния, который был уничтожен в результате мощных лесных пожаров.

Тайную свадьбу молодые люди отпраздновали в доме певицы в Теннесси. На празднике присутствовали только родные и близкие молодоженов.

На собственной странице в Twitter Майли Сайрус разместила фото, на котором пара обнимается, с подписью: «10 лет спустя…».

Напомним, в ноябре португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду обручился со своей подругой — испанской моделью Джорджиною Родригес. Джорджина ответила согласием на предложение португальца узаконить отношения.