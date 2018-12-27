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Ракурс
«Кровавую Луну» можно будет наблюдать ночью 20 января, фото: Flickr

«Кровавая Луна»: январь принесет удивительное астрономическое явление (ФОТО)

27 дек 2018, 11:39
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В ночь с 20 на 21 января на небе можно будет увидеть редкостное астрономическое явление — «кровавое суперлуние».

Ночное светило значительно увеличится в размерах и приобретет красноватый оттенок, похожий на ржавчину, сообщает издание «Популярная механика».

Впрочем, увидеть его смогут не все земляне — январское суперлуние не украсит ночное небо Азии и Австралии.

С Луной, как космическим телом, в это время ничего не будет происходить — все связанные с ней оптические эффекты, которые можно будет наблюдать в январе, станут результатом ее движения вокруг Земли.

Ночное светило изменит свой цвет на красный в результате прохождения сквозь тень нашей планеты — от поверхности Луны будет отражаться солнечный свет, который до этого преломлялся и рассеивался Земной атмосферой.

Кроме того, Луна в это время окажется в перигее — максимально близком к Земле участке своей орбиты, поэтому для наблюдателя на поверхности нашей планеты будет выглядеть несколько большее, чем обычно.

«Кровавое суперлуние», 31 января 2018, Тунис, фото: «Википедия»

Напомним, 31 января этого года «кровавая Луна» совпала со временем ее наибольшего приближения к Земле и полного лунного затмения. В следующий раз такое явление астрономы обещают 31 декабря 2028 года.


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