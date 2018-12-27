В «Борисполе» из-за снега и ветра задерживаются авиарейсы

В "Борисполе" из-за непогоды задерживаются авиарейсы. Фото: Мой портал

https://racurs.ua/n116168-v-borispole-iz-za-nepogody-zaderjivautsya-aviareysy.html

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В аэропорту «Борисполь» многие авиарейсы прибывают с задержкой, а некоторые и вовсе отменены. Об этом сообщается на сайте столичного аэропорта.

Сегодня, 27 декабря, во многих регионах Украины по-прежнему бушует непогода. В Киеве из-за этого наблюдаются не только пробки на дорогах, но и задержки авиарейсов, в частности, в «Борисполе». При этом аэропорт «Киев» («Жуляны») им. Сикорского работает в штатном режиме.

Так, рейс из Шарм-Эль-Шейха (Египет) должен был прилететь сегодня в 12.00, но на данный момент его ожидают в 20.55. Более ранний рейс из того же египетского города должен был вылететь в 11.15, но его отменили. Также рейсы из Львова в Киев ожидаются с десятиминутной задержкой, как и многие другие рейсы (из Нью-Йорка, Хургады и Гоа).

Отметим, что табло авиарейсов периодически обновляется и время ожидаемого прилета меняется на 10−20 мин.

Напомним, вчера в некоторых областях Украины бушевала непогода. На автомагистралях наблюдался полноценный коллапс — толщина снежного покрова достигала 60 см и осадки продолжались. В связи с этим на дорогах было ограничено движение, а полиция перешла на усиленный режим работы.