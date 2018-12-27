В «Укравтодоре» сообщили о ситуации на дорогах государственного значения

Дорожники уверяют, что движение по автодорогам в Украине обеспечено. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/n116172-v-ukravtodore-soobschili-o-situacii-na-dorogah-gosudarstvennogo-znacheniya.html

Racurs.ua

Проезд по дорогам государственного значения в Украине по состоянию на 7.00 дорожные службы смогли обеспечить.

В «Укравтодоре» заявили, что снято ограничение в движении, которое было на начало суток по автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский в пределах Полтавской области.

Также без проблем двигаются автомобили по дороге Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь.

Некоторые проблемы были с движением машин на автодороге М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь.

Касательно запрета въезда в Полтавскую область, то в регион до сих пор запрещен въезд всех видов транзитного транспорта.

Дорожники приняли решение снять ограничения в движении транспорта в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях.

В ведомстве добавили, что на автодорогах сейчас работает свыше 1 тыс. единиц техники и 1 тыс. 275 сотрудников.

Напомним, из-за непогоды ограничения на въезд в Полтавскую область будет действовать минимум до 12.00 27 декабря. Нет проблем с проездом дорогами Днепропетровской области. В Черкасской и Кировоградской области были некоторые осложнения с проездом местными дорогами.