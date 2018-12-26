Снегопады в Украине: дорожники сообщили о ситуации на автодорогах (ВИДЕО)

Ситуация на автодорогах остается сложной. Фото: Укравтодор

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«Укравтодор» сообщил о ситуации на украинских дорогах по состоянию на 20.30. Ограничение на въезд в Полтавскую область будет действовать как минимум до 12.00 27 декабря.

Как сообщила пресс-служба «Укравтодора» в Facebook, ситуация на дороге М-03 остается сложной — две фуры перекрыли движение вблизи города Лубны и села Красногоровка. Из-за этого на подъездах к этим населенным пунктам наблюдается скопление транспорта. Восстановлено движение по автотрассе Н-08.

«В связи с ситуацией на дорогах Полтавской области с 14.00 26 декабря въезд в область закрыт для всех видов транспорта. Такое ограничение будет действовать предварительно до 12.00 следующих суток», — отметили в «Укравтодоре».

В Черкасской области сохраняется ограничение движения для большегрузного и общественного транспорта на дорогах государственного значения Н-01 Киев — Знаменка и Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь.

На Кировоградщине сняли ограничение движения на дороге М-04 Знаменка — Александрия и М-13 Кировоград — Платонове.

По информации дорожников, нет проблем с проездом по дорогам Днепропетровской области.

Напомним, мощные снегопады привели к ряду пробок в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях. Толщина снежного покрова за сутки в этих регионах достигает от 6 до 60 см. «Укравтодор» сегодня закрыл въезд в Полтавскую область для всех видов транспорта.