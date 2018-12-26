«Укравтодор» закрыл въезд в Полтавскую область из-за снежного коллапса (КАРТА, ВИДЕО)

Украинские дороги в снежном плену, фото—"Укравтодор"

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Из-за пробок, вызванных заснеженными дорогами, въезд в Полтавскую область 26 декабря закроют для всех видов транспорта.

Движение прекратят с 14.00, чтобы расчистить дороги, сообщили в «Укравтодоре».

Дорожные службы отметили, что сейчас заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опишня и Т-17−16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Сложная ситуация сохраняется на дорогах М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Маруиполь.

В то же время Служба автодорог в Днепропетровской области с 11.00 26 декабря сняла все ограничения в движении по автомобильным дорогам государственного значения.

В Киеве во время брифинга об ухудшении погодных условий с участием представителей Нацполиции, «Укравтодора» и Министерства энергетики и угольной промышленности представители власти пообещали сегодня в 14.00−15.00 восстановить проезд по большинству дорог.

Кроме того, заявлено, что в Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях ограничения по движению транспорта ввели с опозданием и только в Кировоградской — вовремя.

Напомним, что первые ограничения движения крупногабаритного и общественного транспорта ввели 25 декабря.

На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено. На дорогах местами гололедица.