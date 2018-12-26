«Укравтодор» закрив в’їзд до Полтавської області через сніговий колапс (КАРТА, ВІДЕО)

Українські дороги у сніжному полоні, фото — "Укравтодор"

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Через затори, викликані засніженими дорогами, в’їзд до Полтавської області 26 грудня закриють для всіх видів транспорту.

Рух припинять з 14.00, щоб розчистити дороги, повідомили в «Укравтодорі».

Дорожні служби зазначили, що наразі затори ліквідовано на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня та Т-17−16 Хорол-Семенівка-Кременчук.

Складна ситуація зберігається на дорогах М-03 Київ-Харків та на Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маруіполь.

Водночас Служба автодоріг у Дніпропетровській області з 11.00 26 грудня зняла всі обмеження у русі по автомобільним дорогам державного значення.

У Києві під час брифінгу щодо погіршення погодних умов за участі представників Нацполіції, «Укравтодору» та Міністерства енергетики та вугільної промисловості представники влади пообіцяли сьогодні до 14.00−15.00 відновити проїзд по більшості доріг.

Крім того, заявлено, що у Полтавській, Дніпропетровській і Черкаській областях обмеження щодо руху транспорту запровадили із запізненням і тільки у Кіровоградській — вчасно.

Нагадаємо, що перші обмеження руху великогабаритного та громадського транспорту запровадили 25 грудня у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

На інших автомобільних дорогах державного та місцевого значення рух транспорту забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця.