Обмеження руху транспорту діє в Україні внаслідок сильних снігопадів (СПИСОК ДОРІГ)

В Україні діє часткове обмеження руху транспорту / Фото: ДСНС

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Обмеження руху транспорту 25 грудня запровадив «Укравтодор» на території Полтавської області у зв’язку з погіршенням погодних умов.

«Просимо водіїв тимчасово утриматися від поїздок на далекі відстані та бути особливо обережними та уважними в дорозі», — зазначили у Службі автомобільних доріг.

Також там попереджають про хуртовини, налипання мокрого снігу та сильний вітер, який спостерігатиметься ввечері та вночі на 26 грудня у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Харківській областях.

«Починаючи з 17.00 25 грудня до 2.00 26 грудня на автодорогах Полтавщини вводиться обмеження руху для вантажного та пасажирського транспорту», — зазначили в Полтавській ОДА.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, сьогодні внаслідок негоди ускладнено рух транспорту на деяких ділянках автодоріг:

у Полтавській області — на трасі Київ — Харків поблизу села Решетилівка, а також на спуску та підйомі села Мачухи на автошляху Суми — Полтава — Олександрія;

на Миколаївщині — ускладнено рух вантажного транспорту на автодорозі Кишинів — Платонов;

у Сумському районі — ускладнення на автодорозі Батурин — Конотоп — Глухів;

присутні ускладнення в русі на автодорогах Кіровоградської області.

«Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений, у Київській області — перемети, у Вінницькій області — ожеледиця. Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг та узбіччя від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами», — повідомили в «Укравтодорі».

Загалом у Полтавській області впродовж вівторка рятувальники надали допомогу 90 громадянам, що перебували у 60 транспортних засобах. У свою чергу, на Сумщині сьогодні у сніговому заметі застрягли три рейсові автобуси та 15 транспортних засобів. Водночас у Житомирській області на автодорозі в Радомишль 25 грудня вантажівка перекрила рух транспортним засобам — фура на підйомі забуксувала, її розвернуло і знесло на узбіччя. Внаслідок цього було перекрито рух транспорту по всій проїжджій частині.