Апеляції на арешт п’ятьох моряків ВМС України: окупаційний суд Криму оголосив рішення

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https://racurs.ua/ua/n116097-apelyaciyi-na-aresht-p-yatoh-moryakiv-vms-ukrayiny-okupaciynyy-sud-krymu-ogolosyv-rishennya.html

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Сьогодні суддя підконтрольного Росії Верховного суду Криму Андрій Палій відмовив у задоволенні апеляційної скарги мічману Андрію Шевченку.

Також у цьому суді у вівторок розглядалися ще дві апеляційні скарги на арешт капітана третього рангу Володимира Лісового та старшого матроса з катера «Нікополь» В’ячеслава Зінченка, пишуть «Крим.Реалії».

Так званий суд не задовольнив скарги сторони захисту українців.

Окрім цього, суддя Сергій Погребняк відхилив апеляцію захопленого біля берегів Криму українця, співробітника Служби безпеки Андрія Драча, і механіка буксира «Яни Капу» Сергія Чуліби.

26 грудня підконтрольний Росії Верховний суд Криму розгляне ще п’ять апеляційних скарг на арешт капітана катера «Нікополь» Богдана Небилиці, капітана другого рангу судна «Бердянськ» Дениса Гриценка, капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука, а також матроса катера «Бердянськ» Юрія Без’язичного і матроса буксира «Яни Капу» Олега Семидоцького.

Нагадаємо, 25 листопада військові РФ в Керченській затоці атакували і захопили три кораблі ВМС України і 24-х військовослужбовців. Пізніше всіх українців заарештували на два місяці — до 25 січня — і таємно перевезли в СІЗО на території Москви. Нещодавно наймолодший з моряків написав листа додому.