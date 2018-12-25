Санкції Росії проти України: несподівані імена фігурантів нового «чорного списку» (ДОКУМЕНТ)

Санкції Росії проти України / Фото: politobzor.net

https://racurs.ua/ua/n116096-sankciyi-rosiyi-proty-ukrayiny-nespodivani-imena-figurantiv-novogo-chornogo-spysku-dokument.html

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Санкції Росії проти України були розширені за рахунок семи державних підприємств ОПК та 245-ти фізичних осіб. Відтепер в оновленому «чорному списку» Кремля міститься 567 імен та 75 українських компаній. Відповідна інформація оприлюднена на сайті уряду РФ.

Новими фігурантами, згідно з постановою російського прем'єра Дмитра Медведєва, стали державний концерн «Укроборонпром» (до складу якого входить понад 100 підприємств) і держкомпанія «Укрспецекспорт», яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення.

Серед нових осіб присутні колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій, депутат Віктор Балога, проросійські нардепи Михайло Добкін, Олександр Вілкул та Євген Балицький, мер Одеси Геннадій Труханов та голова правління телеканалу «Інтер» Єгор Бенкендорф. З повним списком можна ознайомитися тут.

Нові санкції передбачають заборону на введення капіталу, а також блокування фінансів і майна фігурантів списку на території РФ.

Нагадаємо, що 22 жовтня президент РФ Володимир Путін підписав указ про персональні санкції щодо громадян і юридичних осіб України. З 1 листопада Росія запровадила санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України.