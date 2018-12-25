Санкции России против Украины: неожиданные имена фигурантов нового «черного списка» (ДОКУМЕНТ)

Санкции России против Украины / Фото: politobzor.net

https://racurs.ua/n116096-sankcii-rossii-protiv-ukrainy-neojidannye-imena-figurantov-novogo-chernogo-spiska-dokument.html

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Санкции России против Украины были расширены за счет семи государственных предприятий ОПК и 245-ти физических лиц. Теперь в обновленном «черном списке» Кремля содержится 567 имен и 75 украинских компаний. Соответствующая информация обнародована на сайте правительства РФ.

Новыми фигурантами, согласно постановлению российского премьера Дмитрия Медведева, стали государственный концерн «Укроборонпром» (в состав которого входит свыше 100 предприятий) и госкомпания «Укрспецэкспорт», которая осуществляет внешнеэкономическую деятельность в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного назначения.

Обновленный перечень физических лиц пополнили бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, депутат Виктор Балога, пророссийские нардепы Михаил Добкин, Александр Вилкул и Евгений Балицкий, мэр Одессы Геннадий Труханов и глава правления телеканала «Интер» Егор Бенкендорф. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Новые санкции предусматривают запрет на введение капитала, а также блокировку финансов и имущества фигурантов списка на территории РФ.

Напомним, что 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о персональных санкциях в отношении граждан и юридических лиц Украины. С 1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.