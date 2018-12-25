Медведев расширил российский санкционный список против Украины на 200 физических и юридических лиц

Россияне решили расширить список персональных санкций в отношении украинцнев, фото — Твиттер

https://racurs.ua/n116089-medvedev-rasshiril-rossiyskiy-sankcionnyy-spisok-protiv-ukrainy.html

Racurs.ua

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 декабря расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции.

Медведев написал об этом в своем Твиттер, но не указал в отношении кого в Украине вводятся новые ограничения. Новый список отсутствует пока и на официальном сайте правительства РФ. В пресс-службе «Интерфаксу» заявили, что новые санкции введут в отношении примерно 200 украинских юридических и физических лиц.

Глава правительства РФ отметил, что с 25 декабря расширен список физических и юридических лиц из Украины, относительно которых будут применяться специальные ограничительные меры.

«Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — добавил Медведев.

Напомним, что 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о персональных санкциях в отношении граждан и юридических лиц Украины. С 1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди физических и юридических лиц, подвергшихся ограничениям, были судьи Конституционного суда, депутаты Верховной Рады VIII созыва, украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.