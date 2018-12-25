Полмиллиарда за пытки: суд в США обязал КНДР выплатить компенсацию семье замученного студента Уормбира

Отто Уормбир плачет во время "признания в преступлении", фото — EPA

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Суд в США постановил, что Северная Корея должна выплатить 501 млн долл. семье студента Отто Уормбира.

Отто осудили в 2016 году в КНДР за сорванный агитационный плакат, сообщает Fox News.

«Северная Корея ответственна за пытки, захват в заложники и убийство без суда Отто Уормбира, а также моральные травмы его матери и отца», — говорится в постановлении судьи.

Пхеньян не предоставил ответа на иск, который подала семья Отто. Американские граждане имеют право предъявлять иски правительствам других стран за преступления, которые не подпадают под дипломатический иммунитет.

Решение, принятое американским судом, в основном символическое, поскольку маловероятно, что Северная Корея выплатит хотя бы часть денег. Кроме того, в КНДР немного активов в США, которые можно было бы арестовать для обеспечения решения суда.

Напомним, что 22-летний студент из США Отто Уормбир умер в больнице штата Огайо вскоре после освобождения из тюрьмы КНДР летом 2017 года.

Отто случайно приехал в Северную Корею 25 декабря 2015 года. Он получал специальность инвестиционного банкира в Гонконгском университете.

Уормбир поехал в Северную Корею в ознакомительном молодежном туре, организованном китайской компанией. В одном из коридоров отеля студент сорвал агитационный плакат, посвященный смерти бывшего лидера КНДР. Поступок, обернувшийся для Уормбира тюремным заключением, зафиксировали на видео.

Задержали Уормбира на следующее утро, когда студент намеревался вылететь из КНДР. В марте 2016 года американца приговорили к 15 годам исправительной колонии. В суде Отто полностью раскаялся и признал, что совершил ошибку.

Уормбир плакал и просил прощения за свой поступок. По словам осужденного, он намеревался только взять домой «трофей для друга».

Отто провел в тюрьме 17 месяцев. Власти КНДР убеждали, что студент заболел ботулизмом и впал в кому после принятого снотворного. Уормбира освободили 13 июня 2017 года и эвакуировали в США. Спасти парня медики не смогли.