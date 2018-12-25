Півмільярда за тортури: суд у США зобов’язав КНДР виплатити компенсацію родині померлого студента Уормбіра

Отто Уормбір плаче під час "зізнання у злочині", фото — EPA

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Суд у США постановив, що Північна Корея повинна виплатити 501 млн дол. сім’ї студента Отто Уормбіра.

Отто засудили в 2016 році у КНДР за зірваний агітаційний плакат, повідомляє Fox News.

«Північна Корея відповідальна за тортури, захоплення в заручники і вбивство без суду Отто Уормбіра, а також моральні травми його матері і батька», — йдеться в постанові судді.

Пхеньян не надав жодної відповіді на позов, який подала родина Отто. Американські громадяни мають право позиватися до урядів інших країн за злочини, які не підпадають під дипломатичний імунітет.

Рішення, прийняте американським судом, здебільшого символічне, оскільки малоймовірно, що Північна Корея виплатить хоча б частину грошей. Крім того, у КНДР небагато активів у США, які можна було б заарештувати для забезпечення рішення суду.

Нагадаємо, що 22-річний студент зі США Отто Уормбір помер в лікарні штату Огайо незадовго після звільнення з в’язниці КНДР влітку 2017 року.

Отто випадково приїхав до Північної Кореї 25 грудня 2015 року. Він здобував фах інвестиційного банкіра у Гонконзькому університеті.

Уормбір поїхав до Північної Кореї в ознайомчому молодіжному турі, який організувала китайська компанія. В одному з коридорів готелю студент зірвав агітаційний плакат, який був присвячений смерті колишнього лідера КНДР. Вчинок, який обернувся для Уормбіра тюремним ув’язненням, зафіксували на відео.

Затримали Уормбіра наступного ранку, коли студент мав намір вилетіти з КНДР. У березні 2016 року американця засудили до 15 років виправної колонії. У суді Отто повністю розкаявся і визнав, що зробив помилку.

Уормбір плакав і просив вибачення за свій вчинок. За словами засудженого, він мав намір тільки взяти додому «трофей для товариша».

Отто провів у в’язниці 17 місяців. Влада КНДР переконувала, що студент захворів на ботулізм і впав у кому після снодійного. Уормбіра звільнили 13 червня 2017 року й евакуювали у США. Врятувати хлопця не змогли.