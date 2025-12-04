Безпілотники LUCAS, фото: US DoW

Центральне командування армії США CENTCOM, зоною відповідальності якого є Близький Схід, оголосило про створення нової оперативної групи Task Force Scorpion Strike (TFSS).

Ця група вже створила ескадрилью безпілотників Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), котрі копіями іранських Shahed-131, які також отримали неочікувану модернізацію, подібну до українських дронів FP-2 та «Рубака» видання Defense Express.

Вочевидь, на Близькому Сході цілями нової ескадрильї стане саме Іран та підтримувані ним сили. І тут виходить доволі цікава ситуація, коли армія США фактично погрожує Ірану копіями їхнього ж Shahed-131, якими є LUCAS, — зазначає видання.

Зазначається, що американці відкрито заявляють, що LUCAS є саме копією Shahed-131 й стверджують, що їм вдалося отримати цілий екземпляр іранського дрона після чого вони провели реверс-інжиніринг.

Проте чистою копією «Шахеда» цей дрон не є - у них спільні тільки деякі елементи конструкції та зовнішній вигляд:

з самого початку LUCAS був не тільки дроном-камікадзе, а скоріш багатоцільовим безпілотником, адже має повністю модульну конструкцію. Завдяки цьому він може бути не тільки засобом ураження, але й може нести засоби для зв’язку та розвідки;

на опублікованих нових фото цього безпілотника можна помітити, що він отримав поблизу двигуна певну «коробочку», якою скоріше за все є антена супутникового зв’язку. Якщо це дійсно так то LUCAS фактично копіює концепцію українських дронів FP-½, «Рубака» та інших, які також обладнані камерою й антеною супутникового зв’язку, завдяки чому можуть керуватись у реальному часі та точно уражати цілі на необмеженій радіогоризонтом дистанції.

Today @CENTCOM announced the first one-way attack drone squadron based outside of the U.S. A U.S. official tells me two dozen personnel from Task Force Scorpion Strike in an undisclosed country can employ one-way drones that have been reversed engineered from Iran’s Shahed… pic.twitter.com/3XryiPdlbT — Nick Schifrin (@nickschifrin) December 3, 2025

Джерело: Defense Express