Ракурс
Знищення іранських мінних катерів, скріншот відео

Американські військові заявили про знищення 16 іранських мінних катерів (ВІДЕО)

11 бер 2026, 10:02
999

Центральне командування Збройних сил США на своїй Фейсбук-сторінці повідомило про знищення 10 березня 16 іранських мінних загороджувачів в районі Ормузької протоки.

Також було опубліковане відео завдання ударів по кораблях.

Напередодні видання CBS News з посиланням на американську розвідку повідомляло, що Іран намагається мінувати Ормузьку протоку, використовуючи до цього невеликі судна, кожне з яких може нести від двох до трьох мін. Реагуючи на це, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social опублікував повідомлення, в якому пригрозив Ірану «безпрецедентними наслідками» та знищенням кораблів, якщо міни не будуть «негайно» знешкоджені.

Джерело: Центральне командування Збройних сил США, CBS News

Джерело: Ракурс


