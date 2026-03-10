Найінтенсивніший день ударів по Ірану анонсував очільник Пентагону

Піт Хегсет, Clash Report

Очільник Пентагону Піт Хегсет сьогодні, 10 березня, під час брифінгу заявив, що це буде «найінтенсивніший день» американських ударів по Ірану.

Про це повідомляє NBC News.

Найбільше винищувачів, найбільше бомбардувальників, найбільше ударів. Розвідка більш досконала і краща, ніж будь-коли. Це з одного боку, — заявив Хегсет. — З іншого боку, за останні 24 години Іран випустив найменшу кількість ракет, яку він здатний випустити.

Він наголосив, що «це не 2003 рік», маючи на увазі війну в Іраку.

Наше покоління солдатів не дозволить, щоб це повторилося, як і цей президент, який дуже чітко виступив проти таких нескінченних місій з нечіткими цілями, — зазначив Хегсет. — Ті дні минули.

