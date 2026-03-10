Іран атакував балістичними ракетами німецький військовий табір в Йорданії. Фото:

Іран атакував балістичними ракетами німецький військовий табір в Йорданії.

У ніч на понеділок 9 березня під удар потрапив табір Бундесверу в Аль-Азраку. Також ракети влучили у німецьку частину авіабази Військово-повітряних сил Йорданії, де розміщені й військові США. Під час атаки була пошкоджена будівля, де проживали німецькі військові. Про це повідомило видання Spiegel.

Військові Німеччини не постраждали, бо перебували в укриттях піж час атаки. Наразі з’ясовується, чи це були прямі влучання ракет, чи уламки після роботи протиповітряної оборони.

Зазначається, що армія ФРН використовує базу в Аль-Азраку для підтримки міжнародної антитерористичної коаліції. Однак через конфлікт на Близькому Сході німецький контингент там скоротили.

На базі наразі чергують два транспортні літаки A400M, які за потреби можуть використати для швидкої евакуації.

Нагадаємо, 9 березня випущена з Ірану балістична ракета увійшла в повітряний простір Туреччини та була нейтралізована елементами ППО НАТО, дислокованими у Східному Середземномор’ї. Деякі уламки впали на відкритій місцевості в Газіантепі у південно-центральній частині країни. Ніхто не загинув і не постраждав.

