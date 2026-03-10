Іран назвав жорстку умову для відкриття Ормузької протоки. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212518-iran-nazvav-jorstku-umovu-dlya-vidkryttya-ormuzkoyi-protoky.html

Ракурс

Іран дозволить вільне проходження суден через Ормузьку протоку.

Європейська та арабські держави, які розірвуть дипломатичні відносини з Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем, отримають «повне право і свободу» користуватися стратегічною водною артерією. Про це повідомив Корпус вартових ісламської революції (КВІР), пише видання The Guardian.

Країни Європи та арабського світу, які виженуть зі своєї території послів США та Ізраїлю, матимуть повну свободу навігації через Ормузьку протоку вже з наступного дня, — зазначили там.

Наразі через бойові дії на Близькому Сході сотні суден залишаються на якорі по обидва боки Ормузької протоки. Через цю протоку зазвичай транспортується близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу, що робить її однією з найважливіших енергетичних артерій у світі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про розгортання флоту в Ормузькій протоці — для забезпечення безпеки важливих водних шляхів буде проведена оборонна морська операція Євросоюзу ASPIDES. Планується розгортання восьми фрегатів, двох десантних вертольотоносців і авіаносця «від Східного Середземномор’я до Червоного моря і в районі Ормузької протоки».

Джерело: The Guardian