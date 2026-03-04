Асамблея експертів обрала нового верховного лідера Ірану. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212405-asambleya-ekspertiv-obrala-novogo-verhovnogo-lidera-iranu.html

Ракурс

Новим верховним лідером Ірану обрали Моджтабу Хаменеї, який є сином ліквідованого аятоли Алі Хаменеї.

Відповідне рішення ухвалила Асамблея експертів. Саме цей орган відповідальний за обрання верховного лідера країни. Це передбачає іранська конституція. При цьому на старійшин під час обрання активно тиснув Корпус вартових ісламської революції, який наполягав на якнайшвидшому визначенні наступника, щоб уникнути політичної нестабільності після смерті Хаменеї. Про це повідомило місцеве видання Iran International з посиланням на власні поінформовані джерела.

Зазначається, що син Хаменеї раніше не обіймав офіційних посад в Ірані та не має статусу високопоставленого аятоли. З 2019 року Моджтаба Хаменеї перебуває під американськими санкціями.

Нагадаємо, ізраїльські спецслужби роками контролювали майже всі дорожні камери Тегерана, щоб встановити точне місце перебування Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в день удару. Також Ізраїль зміг вивести з ладу окремі компоненти десятка телефонних веж поблизу резиденції Хаменеї. Це дозволило заглушити зв’язок, а охорона іранського лідера не отримала попередження в день удару.

Атака на резиденцію була схвалена після того, як американське ЦРУ та ізраїльські спецслужби з’ясували, що Хаменеї проведе зустріч вранці 28 лютого у своєму офісі.

Джерело: Iran International