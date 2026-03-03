Новини
Ядерний об’єкт в іранському Натанзі був пошкоджений, підтвердили в МАГАТЕ. Фото:

МАГАТЕ підтвердило пошкодження будівель ядерного об'єкту в Ірані

3 бер 2026, 15:54
Ядерний об'єкт в іранському Натанзі був пошкоджений внаслідок бойових дій.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило нещодавнє пошкодження будівель цього об'єкту. Супутникові знімки показали, що пошкоджено будівлі на вході до підземного заводу. Про це МАГАТЕ повідомило у соціальній мережі Х.

За останніми доступними супутниковими знімками, МАГАТЕ може підтвердити нещодавнє пошкодження будівель на вході до підземного заводу з збагачення палива в Натанзі (Іран), — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загроза розповсюдження радіації наразі відсутня. Сам завод, який серйозно постраждав ще під час атак у червні 2025 року, не зазнав серйозних руйнувань.

Нагадаємо, напередодні посол Ірану в ядерній Організації Об'єднаних Націй Реза Наджафі заявив, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль нібито атакували ядерний об'єкт у Натанзі. У МАГАТЕ не виключали ймовірний витік радіації.

