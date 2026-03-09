Президент Франції заявив про розгортання флоту в Ормузькій протоці. Фото:

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про розгортання флоту в Ормузькій протоці.

Для забезпечення безпеки важливих водних шляхів буде проведена оборонна морська операція Євросоюзу ASPIDES. Планується розгортання восьми фрегатів, двох десантних вертольотоносців і авіаносця «від Східного Середземномор’я до Червоного моря і в районі Ормузької протоки». Про це Макрон заявив під час брифінгу на військовій базі в Пафосі після зустрічі з президентом Кіпру та прем'єр-міністром Греції, передають Le Figaro та Le Parisien.

Ця місія не передбачає наступальних дій і спрямована виключно на оборону й готуватиметься спільно з європейськими та неєвропейськими державами для супроводу контейнеровозів і танкерів. Також місія передбачає поступове забезпечення безпечного проходу протокою.

Мета Франції — сприяти деескалації, забезпечити безпеку наших громадян і партнерів, а також гарантувати свободу навігації та морську безпеку, — наголосив Макрон.

Нагадаємо, 2 лютого президент Франції Еммануель Макрон презентував нову ядерну доктрину країни заявив, що Париж збільшить кількість своїх ядерних боєголовок. Також Франція більше не розголошуватиме дані про свій ядерний арсенал «на відміну від того, що, можливо, було в минулому».

