Російська ракетна субмарина біля узбережжя Франції. Фото: НАТО

Російський підводний човен «Новоросійськ» сплив біля Франції.

Субмарина Б-261 «Новоросійськ» з’явилася біля узбережжя Бретані на північному заході країни. У цей район було відправлено фрегат Військово-морських сил Франції. Корабель «здійснював спостереження за морськими підступами Альянсу». Про це командування військово-морських сил НАТО повідомило у соціальній мережі Х.

Ймовірно, підводний човен сплив через технічну несправність. У НАТО запевнили, що ситуація під контролем.

НАТО готове захищати наш Альянс, постійно стежачи за ситуацією на морі та зосереджуючись на обізнаності щодо ситуації на морі через Атлантику, — заявили у командуванні.

Як відомо, Б-261 «Новоросійськ» — підводний човен, що входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Росії. Ця субмарина оснащена шістьома носовими торпедними апаратами та здатна переносити 18 торпед. Також човен є носієм крилатих ракет «Калібр» й може здійснити пуск чотирьох таких ракет.

Нагадаємо, у серпні Сполучені Штати Америки направили до берегів Венесуели бойові кораблі. Президент США Дональд Трамп наказав перекинути в той район сім кораблів із 4 тис. 500 військовослужбовцями. У складі бойового з'єднання — три есмінці, підводний човен та 2 тис. 200 морських піхотинців.